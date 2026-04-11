WWE | Royce Keys debutta a SmackDown con una vittoria rapida e convincente su Berto

Royce Keys ha fatto il suo debutto a SmackDown affrontando Berto in un match singolo. Dopo mesi di attesa, la wrestler ha ottenuto una vittoria rapida e convincente, mettendo in mostra le sue capacità sul ring. L'incontro si è concluso con un pin vincente, segnando un inizio positivo per la sua carriera nel roster della WWE. La performance ha attirato l'attenzione dei presenti e dei fan collegati in streaming.

Dopo mesi di attesa finalmente Royce Keys ha fatto il suo debutto in un match singolo a SmackDown. Grande protagonista della Royal Rumble, l’ex Powerhouse Hobbs era scomparso dai radar per un po’, ma nel frattempo tramite il podcast di Stephanie McMahon e successivamente dei video, la WWE ha raccontato il suo passato difficile, una vita vissuta nella Bay Area a pochi chilometri da San Jose dove si è tenuto SmackDown questa notte, location perfetta quindi per il suo debutto nello show blu. Gran prova di forza. L’avversario scelto per il debutto di Keys è stato Berto, accompagnato fuori ring dal compagno di tag team Angel. Per il messicano c’è stato ben poco da fare contro l’impressionante strapotere fisico di Royce Keys che ha liquidato la faccenda in poco più di un paio di minuti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Royce Keys debutta a SmackDown con una vittoria rapida e convincente su Berto ROYAL RUMBLE 2026: Powerhouse Hobbs debutta in WWE col nome di Royce KeysL’ex stella della AEW è entrato nella Royal Rumble maschile col numero 14, facendo il suo esordio assoluto in WWE dopo la scadenza del contratto con... Royce Keys pronto a conquistare il main roster: Raw o SmackDown?Royce Keys ha intrapreso una nuova direzione nel panorama WWE, rinunciando al rinnovo di contratto con AEW per esplorare opportunità diverse in WWE. Temi più discussi: WWE: Finisce l’attesa, Royce Keys pronto al debutto; WWE: Ci siamo, è arrivato il momento di Royce Keys *UFFICIALE*; Finalmente Royce Keys: l'ex AEW lotterà nella prossima puntata di SmackDown!; Debutto vittorioso per Royce Keys a SmackDown, battuto Berto in pochi minuti. WWE: Ci siamo, è arrivato il momento di Royce Keys *UFFICIALE*Dopo i primi mesi passati ad aspettare il suo momento, Royce Keys è pronto a debuttare e a prendersi SmackDown ... spaziowrestling.it La WWE ha una strategia per Royce KeysLa WWE ha finalmente deciso come gestire il debutto di Royce Keys (fka Powerhouse Hobbs). Scopri le ultime indiscrezioni ... spaziowrestling.it Il debutto a #SmackDown di Royce Keys! #TSOW #TSOS x.com Royce Keys ha debuttato in WWE alla Royal Rumble lo scorso gennaio, per poi smettere di apparire durante gli show. Si è limitato a lottare qualche incontro nei dark match prima degli eventi. Poco fa la WWE ha condiviso sui propri social un video promoziona - facebook.com facebook