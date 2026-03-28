WWE | Jelly Roll conquista la sua prima vittoria in singolo a SmackDown

Durante l’episodio di SmackDown trasmesso il 27 marzo, la PPG Paints Arena di Pittsburgh ha visto Jelly Roll ottenere la sua prima vittoria in singolo. La serata ha visto diverse sfide e momenti di tensione tra i protagonisti dello show, con l’atmosfera che si è accesa nel corso delle varie competizioni.

L’episodio del 27 marzo di SmackDown ha infiammato la PPG Paints Arena di Pittsburgh, in Pennsylvania. Tra i protagonisti della serata c’era anche Jelly Roll, che ha contribuito a rendere lo show ancora più spettacolare. Negli ultimi tempi, Jelly Roll è diventato una presenza sempre più costante in WWE. Dopo aver lavorato duramente per perdere peso e prepararsi a competere sul ring, questa settimana è salito sul quadrato per disputare il suo secondo match ufficiale. Il suo avversario, Kit Wilson, è reduce da un periodo positivo e si è fatto notare per le sue provocazioni contro la cosiddetta “mascolinità tossica”. Questa volta ha deciso di prendere di mira proprio Jelly Roll, e il confronto tra i due non si è fatto attendere. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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