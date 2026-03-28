Durante l’ultima puntata di SmackDown, andata in onda il 27 marzo 2026, si è verificato un episodio di violenza tra wrestler e un artista musicale. Dopo una rissa con un altro wrestler, Randy Orton ha colpito Jelly Roll con una mossa nota come RKO. L’evento ha suscitato reazioni tra i presenti e sui social media, ma non sono stati comunicati ulteriori dettagli ufficiali.

La puntata di SmackDown del 27 marzo 2026 si è conclusa nel caos, con Randy Orton che ha sferrato una RKO a Jelly Roll. Tutto è successo dopo una rissa sfrenata con Cody Rhodes. Quel momento ha dimostrato quanto Orton sia diventato pericoloso e fuori controllo in vista di WrestleMania 42. Lo SmackDown di questa settimana è iniziato con la promo di apertura di Orton. Ha offerto una spiegazione delle sue recenti azioni violente. Alla fine del segmento, Matt Cardona è uscito e ha colpito Randy Orton con un microfono. Matt Cardona nutriva rancore da quando il Viper lo aveva attaccato la settimana scorsa, ferendogli il braccio. Nel main event della serata, Orton ha affrontato Matt Cardona. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Randy Orton aggredisce Jelly Roll dopo la rissa con Cody Rhodes a Smackdown

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