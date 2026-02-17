WWE | Annunciato a RAW un tributo ad AJ Styles per settimana prossima

Durante l’ultima puntata di RAW, la WWE ha annunciato che la settimana prossima renderà omaggio ad AJ Styles, che si è ritirato il mese scorso. La decisione è arrivata dopo che l’ex campione ha lasciato il ring in Arabia Saudita, svenendo durante il match contro Gunther. Un tributo che coinvolgerà anche alcune clip dei suoi momenti più memorabili in federazione.

AJ Styles si è ritirato il mese scorso alla Royal Rumble di Riyadh, in Arabia Saudita, svenendo a causa della Rear Naked Choke di Gunther. Il ritiro dell’ex campione dei pesi massimi IWGP ha fatto sì che i fan si chiedessero se potesse finire in AEW, come le star WWE “in pensione” Adam Copeland, Jon Moxley, Christian Cage o Chris Jericho. A Raw la WWE ha fatto intendere che Styles rimarrà in azienda ancora per un po’, almeno in un ruolo cerimoniale, dato che il prossimo Raw ad Atlanta, in Georgia, la prossima settimana presenterà un tributo all’ex campione WWE. Sebbene si tratti chiaramente di un “tributo ad AJ Styles”, non si sa se Styles sarà presente o meno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: “Annunciato a RAW un tributo ad AJ Styles per settimana prossima.” WWE: AJ Styles schiaffeggia l’irrispettoso Gunther, match ufficiale per Raw in Germania Nel prossimo episodio di Raw dalla Germania, AJ Styles affronterà Gunther in un match ufficiale. WWE: AJ Styles fa cedere Gunther ma l’arbitro non vede, finale controverso a Raw Nel recente episodio di Raw da Düsseldorf, AJ Styles e Gunther si sono affrontati in un match singolo, il primo tra i due trasmesso in televisione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Annunciato il ritorno di Brock Lesnar a Raw *UFFICIALE*; Motivi del ritorno di Brock Lesnar a WWE RAW; RAW 09-02-2026 – Anteprima; WWE: Annunciato il ritorno di Brock Lesnar. Becky Lynch offre un importante aggiornamento in vista di WWE RAWIl gioco di parole di Lynch aumenta la tensione con AJ Lee mentre WWE RAW si avvicina all'Elimination Chamber. worldwrestling.it Annunciato il ritorno di Brock Lesnar a Raw *UFFICIALE*Elimination Chamber sarà il prossimo grande show della WWE. Il Premium Live Event si terrà nella notte di sabato 28 e domenica 29 febbraio allo United Center della città di Chicago. Spazio Wrestling ... spaziowrestling.it L'Università della California, Davis ha annunciato una donazione storica di 120 milioni di dollari dai filantropi Joan e Sanford I. Weill, attraverso la Weill Family Foundation, per la sua facoltà di medicina veterinaria, il maggiore contributo privato mai effettuato n facebook