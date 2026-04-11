Wurstel cosa c’è davvero dentro | l’orrore rivelato da un’inchiesta indipendente VIDEO

Un’inchiesta indipendente ha svelato che molti wurstel e prodotti a base di pollo contengono carne separata meccanicamente. Questo ingrediente è utilizzato spesso, ma non sempre chiaramente indicato sulle etichette. La pratica di impiegare questa carne viene applicata in diversi casi, suscitando preoccupazioni sulla trasparenza delle informazioni fornite ai consumatori. La scoperta ha acceso un dibattito sulla composizione dei prodotti alimentari trasformati.

Dietro molti würstel e prodotti a base di pollo si nasconde un ingrediente poco conosciuto ma largamente diffuso: la carne separata meccanicamente. Una materia prima economica, ottenuta da scarti della lavorazione delle carcasse, che l’industria alimentare trasforma in prodotti di largo consumo come würstel, nugget, cotolette e piatti pronti. Cos’è la carne separata meccanicamente e come viene prodotta. La cosiddetta carne separata meccanicamente (CSM) è un impasto ottenuto recuperando i residui di carne rimasti attaccati alle ossa dopo la macellazione, in particolare di pollo e tacchino. Attraverso macchinari ad alta pressione, le carcasse vengono “spremute”, eliminando la struttura fibrosa della carne e trasformando il tutto in una pasta uniforme di colore rosato.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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