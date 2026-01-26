Un video di Alessandro Barbero che sosteneva il No alla riforma costituzionale proposta dal ministro Nordio è stato rimosso da Facebook su alcune pagine condivise. Questa vicenda ha suscitato interrogativi sul motivo dell'oscuramento e sul ruolo del fact-checking di Open e Meta. In questa analisi, si approfondiscono i fatti e si valutano le principali criticità emerse nel contesto della moderazione dei contenuti online.

Un video in cui Alessandro Barbero esprimeva il suo endorsement per il No alla riforma costituzionale voluta dal ministro Nordio è stato oscurato da Meta su alcune pagine Facebook che lo avevano rilanciato. La censura è arrivata dopo che Open, quotidiano online partner di Meta nel progetto contro le fake news, ha bollato l’intervento dello storico come contenente “informazioni fuorvianti e non supportate dai fatti”. Il video, che finora aveva raccolto almeno un milione e mezzo di visualizzazioni e oltre ventimila condivisioni, è stato quindi etichettato come contenuto “falso”. La vicenda solleva interrogativi non solo sulla libertà di espressione, ma soprattutto sulla qualità del fact-checking che determina cosa può circolare o meno sui social network. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Video di Barbero oscurato da Facebook: cosa è successo davvero e cosa non torna nel fact-checking di Open e Meta

L'infortunio di Barbero e il video che nessuno ha censurato. Ecco la vera storia del fact checking di Open sul referendum giustizia

Meta censura Barbero ma per i politici niente fact checking: ecco il privilegio che tutti dovrebbero sapere

Referendum sulla giustizia, il video di Barbero limitato da Meta: cosa è successo e perché
Meta ha drasticamente ridotto la visibilità di un video di Alessandro Barbero sul referendum della riforma della giustizia, etichettandolo come informazione

Oscurato il video di Alessandro Barbero in cui spiega le ragioni del no al referendum: Informazioni false o fuorvianti
Secondo Meta il video era diventato troppo virale in poco tempo, rischiando di influenzare il dibattito referendario. Presunte inesattezze dello storico sono state segnalate a Facebook da partner

Visto che Meta ha oscurato questo video del Prof. Barbero sul perché voterà NO al referendum, credo sia il caso di riproporlo e di condividerlo il massimo possibile.

Il video di #Barbero contiene una sequenza di imprecisioni e falsità, come documentato da molti, tra i quali il Prof. Zanon nel suo video di debunking. Detto questo, non andava assolutamente oscurato. Non si censurano le opinioni, per quanto discutibili