Bimba di due anni muore soffocata da un wurstel Il dramma a Vibo Valentia | attesa l’inchiesta

Una tragedia si è verificata a Vibo Valentia, dove una bambina di due anni e mezzo è deceduta dopo aver soffocato con un wurstel. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, e nelle prossime ore sarà avviata un’inchiesta per chiarire le circostanze della vicenda.

Vibo Valentia, 20 gennaio 2026 – Una bimba di due anni e mezzo è morta soffocata da un wurstel. La tragedia è accaduta nella tarda mattinata di oggi a Vibo Valentia, in Calabria. Portata d’urgenza in ospedale dai genitori, la piccola è deceduta in pronto soccorso. Sull'accaduto è attesa nelle prossime ore l' apertura di una indagine. Ecco cosa è successo. La crisi respiraria e l’arresto cardiaco. Il wusterl mangiato dalla piccola sarebbe rimasto incastrato in gola, ostruendo le vie respiratorie. Subito è iniziata una crisi respiratoria, che ha allarmato la famiglia. Non riuscendo a superare le difficoltà a respirare, i genitori l'hanno immediatamente trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Vibo Valentia dove la bimba è arrivata in arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

