Fabrizio Corona denuncia Mediaset | il colpo di scena che che scuote la tv italiana

Fabrizio Corona ha deciso di denunciare Mediaset, scatenando un vero e proprio terremoto nel mondo della televisione italiana. L’ex paparazzo ha presentato una denuncia per tentata estorsione e non ha risparmiato accuse pesanti. La battaglia legale è ormai alle porte e potrebbe cambiare molte cose nel settore.

Parte la denuncia di Fabrizio Corona nei confronti di Mediaset. Tentata estorsione, accuse pesanti e una battaglia legale pronta a esplodere nel mondo televisivo Fabrizio Corona torna al centro della scena con un'accusa pesantissima destinata a far discutere. Questa volta il bersaglio è Mediaset, colosso televisivo finito improvvisamente sotto i riflettori giudiziari. L'ex re dei paparazzi annuncia una denuncia formale per tentata estorsione, parlando di pressioni gravi. Un'accusa che arriva come una lama, netta, diretta, pronta a dividere l'opinione pubblica. A rendere pubblica la mossa legale è il suo avvocato, Ivano Chiesa, volto noto delle battaglie mediatiche più controverse.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.