Fabrizio Corona torna a far parlare di sé, questa volta puntando il dito contro Gerry Scotti. L’ex paparazzo ha rilasciato nuove dichiarazioni che stanno facendo discutere i colleghi e il pubblico. Scotti, uno dei volti più amati della tv italiana, si ritrova nel mirino, mentre Corona continua a scuotere il mondo dello spettacolo con le sue provocazioni.

Fabrizio Corona non smette di far discutere con nuove dichiarazioni destinate a far rumore. Dopo aver concentrato l’attenzione su Alfonso Signorini, l’ex re dei paparazzi ha chiamato in causa anche Gerry Scotti, uno dei volti più popolari e rassicuranti della televisione italiana. Le parole di Corona, pronunciate in pubblico e diventate virali sui social, riguardano il periodo di Passaparola e il ruolo del conduttore all’interno di quello che lui definisce un presunto “sistema Mediaset”. Accuse pesanti, prive al momento di riscontri documentati, che stanno alimentando dibattito e reazioni contrastanti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Gerry Scotti nel mirino di Fabrizio Corona: l’attacco che scuote la tv

Fabrizio Corona ha fatto nuove rivelazioni durante un'intervista.

Fabrizio Corona torna a commentare il mondo dello spettacolo, rivolgendosi a Gerry Scotti con nuove accuse non supportate da prove.

