resoconto risultato e gol mentre i villans portano a casa un leggero vantaggio

L’Aston Villa ha vinto 1-0 contro il Lille nell’andata di Europa League grazie a un gol di Ollie Watkins nel secondo tempo. La partita si è giocata in Francia e ha visto i Villans portare a casa un leggero vantaggio prima del ritorno. La rete decisiva è arrivata nel momento giusto, confermando il risultato finale in favore della squadra inglese.

2026-03-12 21:57:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’Aston Villa si è assicurata una vittoria di misura per 1-0 sul Lille nell’andata di Europa League, con un colpo di testa di Ollie Watkins nel secondo tempo che ha fatto la differenza in Francia. Il Lille ha iniziato brillantemente davanti a un pubblico di casa esuberante e si è mostrato più minaccioso nelle fasi iniziali. Villa si è gradualmente calmata dopo la pressione iniziale e ha iniziato a rendersi pericoloso in contropiede. Watkins è corso in area di rigore a metà del primo tempo e ha costretto un corner dopo una forte corsa, mentre Morgan Rogers ha poi sparato un tiro in porta che è andato alla deriva innocuo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

