Resoconto risultato e gol mentre i Villans portano a casa un leggero vantaggio

Da justcalcio.com 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Aston Villa ha vinto 1-0 contro il Lille nell’andata di Europa League grazie a un gol di Ollie Watkins nel secondo tempo. La partita si è giocata in Francia e ha visto i Villans portare a casa un leggero vantaggio prima del ritorno. La rete decisiva è arrivata nel momento giusto, confermando il risultato finale in favore della squadra inglese.

2026-03-12 21:57:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’Aston Villa si è assicurata una vittoria di misura per 1-0 sul Lille nell’andata di Europa League, con un colpo di testa di Ollie Watkins nel secondo tempo che ha fatto la differenza in Francia. Il Lille ha iniziato brillantemente davanti a un pubblico di casa esuberante e si è mostrato più minaccioso nelle fasi iniziali. Villa si è gradualmente calmata dopo la pressione iniziale e ha iniziato a rendersi pericoloso in contropiede. Watkins è corso in area di rigore a metà del primo tempo e ha costretto un corner dopo una forte corsa, mentre Morgan Rogers ha poi sparato un tiro in porta che è andato alla deriva innocuo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

resoconto risultato e gol mentre i villans portano a casa un leggero vantaggio
© Justcalcio.com - Resoconto, risultato e gol mentre i Villans portano a casa un leggero vantaggio

Articoli correlati

Report, risultato, gol mentre il gol di Sancho manda il Villans in Europa League2026-01-22 21:43:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il colpo di testa...

Leggi anche: Resoconto, risultato e gol mentre i Blancos se ne vanno in ritardo

Contenuti e approfondimenti su Resoconto risultato e gol mentre i...

Discussioni sull' argomento Primavera 1 | Napoli-Sassuolo 5-2 | Match report, tabellino e fotogallery; Serie A: Juve-Pisa 4-0, Atalanta-Udinese 2-2 e Cagliari-Como 1-2 VIDEO; MATCH REPORT | Cagliari-Como 1-2; Sussi e Concetti in gol, la Primavera si prende i tre punti a Castellammare. Vince anche l’Under 15.

La 28ª giornata di Serie A: il resocontoCon il posticipo del lunedì sera, si conclude un’avvincente 28ª giornata di Serie A, che vede la capolista Inter cadere nel derby ... eroicafenice.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.