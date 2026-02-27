Liverpool-West Ham sabato 28 febbraio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici Gli Hammers possono sbancare

Sabato 28 febbraio alle 16,00 si sfidano Liverpool e West Ham. Il Liverpool cerca di entrare tra le prime cinque per qualificarsi alla Champions League, mentre il West Ham si presenta con un rendimento migliorato e più determinato. La partita rappresenta un'occasione chiave per entrambe le formazioni in una fase decisiva della stagione.

Partita importantissima tra un Liverpool in lotta per un posto tra le prime cinque, per non restare fuori dalla Champions League il prossimo anno a meno di non vincere l’edizione corrente, e un West Ham redivivo e più combattivo che mai. Gli Hammers sono sempre al terzultimo posto nella classifica di Premier League ma sono. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

