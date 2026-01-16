Il derby di Londra tra Tottenham e West Ham si disputa sabato 17 gennaio 2026 alle 15:00 al Tottenham Hotspur Stadium. Una partita importante per entrambe le squadre, con obiettivi diversi in classifica e un impatto significativo sul loro stato psicologico. Tottenham cerca punti per risollevarsi da un momento difficile, mentre West Ham punta a consolidare la propria crescita in una sfida dal valore strategico.

Il derby di Londra tra Tottenham e West Ham torna protagonista in Premier League: sabato 17 gennaio 2026 (ore 15:00 locali) le due squadre si affrontano al Tottenham Hotspur Stadium in una sfida dal peso specifico enorme per la classifica e per il momento psicologico delle due formazioni. Da una parte ci sono gli Spurs, in evidente difficoltà, dall’altra gli Hammers che arrivano con fiducia e una striscia positiva che ha cambiato il volto della loro stagione. Come arrivano le due squadre. Tottenham: momento complicato, serve una scossa. Il Tottenham sta attraversando una fase delicata. In campionato i risultati recenti hanno frenato la corsa europea e, oltre ai punti, preoccupa soprattutto la sensazione di fragilità: qualche errore di troppo, poca lucidità nei momenti chiave e un attacco che non sempre riesce a trovare continuità. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Tottenham–West Ham derby di Londra con vista Europa, Spurs in crisi e Hammers in crescita

Leggi anche: West Ham–Fulham: preview, news e probabili formazioni. Hammers in crisi, Cottagers a caccia del tris

Leggi anche: West Ham-QPR (FA Cup, 11-01-2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Hammers in crisi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pronostico Tottenham-West Ham, derby ad alte temperature: la panchina scotta - West Ham è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it