Tottenham–West Ham derby di Londra con vista Europa Spurs in crisi e Hammers in crescita
Il derby di Londra tra Tottenham e West Ham si disputa sabato 17 gennaio 2026 alle 15:00 al Tottenham Hotspur Stadium. Una partita importante per entrambe le squadre, con obiettivi diversi in classifica e un impatto significativo sul loro stato psicologico. Tottenham cerca punti per risollevarsi da un momento difficile, mentre West Ham punta a consolidare la propria crescita in una sfida dal valore strategico.
Il derby di Londra tra Tottenham e West Ham torna protagonista in Premier League: sabato 17 gennaio 2026 (ore 15:00 locali) le due squadre si affrontano al Tottenham Hotspur Stadium in una sfida dal peso specifico enorme per la classifica e per il momento psicologico delle due formazioni. Da una parte ci sono gli Spurs, in evidente difficoltà, dall'altra gli Hammers che arrivano con fiducia e una striscia positiva che ha cambiato il volto della loro stagione. Come arrivano le due squadre. Tottenham: momento complicato, serve una scossa. Il Tottenham sta attraversando una fase delicata. In campionato i risultati recenti hanno frenato la corsa europea e, oltre ai punti, preoccupa soprattutto la sensazione di fragilità: qualche errore di troppo, poca lucidità nei momenti chiave e un attacco che non sempre riesce a trovare continuità.
