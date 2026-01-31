Week end 31 gennaio – 1° febbraio a Firenze e in Toscana | musei gratis spettacoli eventi

Questo fine settimana, Firenze e tutta la Toscana si riempiono di eventi. I musei sono aperti gratis, e ci sono spettacoli teatrali, concerti e feste di Carnevale. La Domenica Metropolitana porta attività in tutta la città, mentre in vari luoghi si svolgono i tradizionali Carnevali di Firenze, Viareggio, Foiano della Chiana e Pistoia. Tutti trovano qualcosa da fare, tra cultura e divertimento, senza spendere troppo.

FIRENZE – Fra i molti spettacoli ed eventi di questo fine settimana a Firenze e in Toscana spiccano, il 1° febbraio, Domenica al Museo e Domenica Metropolitana. La prima consente l'ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Per l'occasione, sarà possibile visitare gratuitamente il Museo archeologico nazionale (dalle 8.30 alle 14, ultimo ingresso ore 13.15, il secondo piano chiude alle 13.30), Galleria degli Uffizi dalle 8.15 alle 18.30 (ultimo ingresso alle ore 17.30); Palazzo Pitti dalle 8.15 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Giardino di Boboli dalle 8.

