Paola Iezzi ha portato in scena il suo primo show da solista a Milano. Dopo anni di collaborazioni, la cantante ha deciso di fare un passo avanti e presentare

Milano, 29 gennaio 2026 – "Avevo voglia di uno spazio tutto mio, in cui potermi avvicinare davvero alle persone". Con queste parole Paola Iezzi, parla del suo nuovo live show intimo e multisfaccettato, dal titolo “Iezz we can!!! ”, in scena per cinque serate (tutte sold out) al RedRoom Members Club di Milano, tra oggi e l’8 febbraio (e date sono 29, 30 e 31 gennaio; 7 e 8 febbraio). “ Iezz we can!!!” è il primo show che porto in scena da sola – ha sottolineato l’artista e giudice di X Factor nelle ultime due edizioni del programma - ed è un mix di musica, racconti, risate, incontri e sorprese condivise con il pubblico e con amici artisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Paola Iezzi, regina della scena (e per la prima volta fa uno show da sola): “Iezz we can, il mio esperimento in musica”

Approfondimenti su Paola Iezzi

Paola Iezzi apre il 2026 con il suo nuovo live show “Iezz We Can!!!”.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Paola Iezzi

Paola Iezzi, è uscito il videoclip del nuovo singolo SuperstarLa popstar ha presentato il videoclip ufficiale sul suo profilo Instagram da oltre 400.000 follower: Pop art in Technicolor, lacrime di strass, nostalgia onirica di un futuro che non è mai esistito. tg24.sky.it

Stories, Paola Iezzi - L'amore vince sempre. VIDEODopo una carriera iniziata giovanissima, negli ultimi anni Paola è diventata anche un volto televisivo, grazie al ruolo di giudice a X Factor ha debuttato nel 2024 e oggi siede al tavolo per il ... tg24.sky.it

Paola Iezzi inaugura il 2026 con il live show “Iezz We Can!!!” x.com

Ma quanto è bella Paola Iezzi - facebook.com facebook