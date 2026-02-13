Wall Street inizia a punire i potenziali perdenti del boom dell’intelligenza artificiale

Wall Street inizia a punire chi rischia di essere travolto dal boom dell’intelligenza artificiale. Dopo mesi in cui i mercati hanno premiato quasi indiscriminatamente le aziende percepite come beneficiarie della rivoluzione AI, ora gli investitori iniziano a fare l’operazione opposta, sottolinea l’Ap. In particolare, le società più tradizionali e meno innovative sono finite nel mirino, mentre le big tech continuano a salire, alimentando una crescente polarizzazione tra i titoli.

Giovedì le Borse americane hanno chiuso in forte calo. Lo S&P 500 ha perso l'1,6% — la seconda peggior seduta da Thanksgiving — pur restando vicino ai massimi storici toccati a fine mese scorso. Il Dow Jones Industrial Average ha lasciato sul terreno l'1,3% e il Nasdaq Composite è sceso del 2%. Non è stato un sell-off generalizzato, ma selettivo: a essere colpite sono state soprattutto le società che il mercato considera potenziali "perdenti".

Il settore dei computer potrebbe vedere un aumento dei prezzi nei prossimi mesi.

