Aversa si prepara ad accogliere l’evento “Wake Up in the Stars 2026”, una serata dedicata alla promozione di talenti emergenti e alla valorizzazione della cultura locale. L’iniziativa, in programma nel 2026, coinvolge diversi settori, tra cui arte, musica e responsabilità sociale. L’obiettivo è creare un momento di incontro tra giovani e adulti, offrendo un’occasione per condividere idee e progetti rivolti al futuro.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Wake Up in the Stars 2026: ad Aversa una serata tra talento, cultura e futuro

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"Dall'alluvione alla tracimazione controllata": una serata per capire il futuro del territorio tra Montone e RoncoA illustrarne contenuti, scenari e possibili ricadute sarà il geologo Riccardo Galassi, profondo conoscitore dell’area ravennate e forlivese “Dalla...

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Avicii dal vivo con Wake Me Up / Lay Me Down (ABA) al Marquee Dayclub (2013) : @aviciispain_ #DiscoradioRegram #Ilritmodellatuacittà #avicii - facebook.com facebook