Referendum giustizia bocciati emendamenti opposizioni | no al voto voto fuori sede

La Camera ha respinto gli emendamenti delle opposizioni che chiedevano di permettere ai fuori sede di votare al prossimo referendum sulla riforma della giustizia. La decisione lascia questa categoria senza possibilità di esprimersi, mentre il voto resta riservato a chi si trova in loco. La questione rimane aperta e ancora tutta da decidere.

(Adnkronos) – L'aula della Camera ha bocciato gli emendamenti al Decreto elezioni presentati dalle opposizioni per consentire il voto ai fuori sede al prossimo referendum sulla riforma della giustizia. Sia la commissione che il governo avevano espresso parere negativo su tutti gli emendanti presentati da Pd, M5s, Avs, Iv e Azione.

Referendum giustizia: ti spiego perché devi votare sì!

