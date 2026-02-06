Dimensionamento e Pnrr Sardegna fuori dai fondi? Todde accusa | Usano i fondi come strumento di pressione
La presidente Todde attacca il governo: la Sardegna rischia di restare fuori dai fondi Pnrr per la scuola. Si vocifera di un nuovo decreto che potrebbe escludere l’isola, e lei non ha dubbi, è una pressione politica. La politica sarda si prepara a difendere le sue esigenze contro decisioni che, secondo molti, penalizzano l’isola.
La presidente Todde denuncia l'esclusione della Sardegna dai fondi Pnrr scuola prevista da un nuovo decreto governativo. La governatrice contesta la motivazione legata al dimensionamento scolastico, definendo la scelta una "discriminazione inaccettabile" che colpisce studenti e personale. Chiesto il ritiro immediato del provvedimento per tutelare il diritto allo studio nell'isola. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Dimensionamento, scontro aperto tra Sardegna e Governo, Todde: “Faremo tutto ciò che è in nostro potere per continuare a tutelare il diritto all’istruzione nella nostra Isola”.
La questione sul dimensionamento scolastico in Sardegna prosegue tra Regione e Governo.
Finiti i fondi PNRR, via la prima precaria della Stazione Zoologica di Napoli: “Sfruttata e ora esclusa dai bandi”
Con la fine dei fondi PNRR, la Stazione Zoologica di Napoli si trova ad affrontare cambiamenti significativi.
Argomenti discussi: Dimensionamento scolastico, decreti in Gazzetta Ufficiale: attivati i poteri sostitutivi per Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna; Dimensionamento scolastico, nove autonomie in meno in Sardegna; Dimensionamento scolastico, ora è allarme: I territori si rispettano, in Sardegna rischio concreto di tagli per docenti e personale Ata; Arzachena dice no al dimensionamento scolastico: cosa rischia di succedere da settembre 2026.
