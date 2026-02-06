Dimensionamento e Pnrr Sardegna fuori dai fondi? Todde accusa | Usano i fondi come strumento di pressione

La presidente Todde attacca il governo: la Sardegna rischia di restare fuori dai fondi Pnrr per la scuola. Si vocifera di un nuovo decreto che potrebbe escludere l’isola, e lei non ha dubbi, è una pressione politica. La politica sarda si prepara a difendere le sue esigenze contro decisioni che, secondo molti, penalizzano l’isola.

