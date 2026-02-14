Luca Rossi ha deciso di partecipare alla competizione per il miglior barista, motivato dalla passione per il caffè e dal desiderio di dimostrare le proprie capacità. La sfida, che coinvolge decine di professionisti, mira a eleggere il migliore tra loro, con una giuria composta da esperti e clienti abituali. Nel cuore della città, i baristi si preparano a mostrare le loro tecniche, creando cappuccini perfetti e mocaccini ricchi di gusto, mentre i clienti assistono curiosi e pronti a votare.

Un buon caffè, un gustoso cappuccino o un sontuoso mocaccino. Guastarli appoggiati al legno del bancone di un bar è uno dei grandi piaceri della vita: se poi chi ti porge la magica bevanda sa interagire in modo gradevole, allora il piacere si moltiplica. È quanto emergerà anche quest’anno dell’iniziativa del Resto del Carlino che, alla fine, premierà il miglior barista della Provincia. Barista ormai da otto anni e da cinque al bar tabaccheria Conte Max di via di Roma a Ravenna, Anna Aleshchyk è stata una delle protagoniste della passata edizione: "Faccio questo lavoro da diversi anni – racconta – e mi è sempre piaciuto stare a contatto diretto con le persone: così ho avuto modo di conoscere tantissime persone, creare tanti amicizie o anche legami duraturi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vota il miglior barista. È partita la grande sfida

Nel post partita di Serie A, Gian Piero Gasperini ha commentato la prestazione della Roma contro il Como, sottolineando l'importanza della vittoria casalinga e il rendimento di Soulé.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Vota il miglior barista. È partita la grande sfida; Romano, il consiglio comunale vota no alla mediazione con il bar; Quarant’anni dietro il bancone. Bob Bacchiocchi, vita da barista; Torna la sfida tra i baristi Votate il migliore assalto al trono di Gallamini.

Vota il miglior barista. È partita la grande sfidaScegli il tuo preferito usando il coupon che trovi in questa pagina. Anna Aleshchyk del Conte Max in via di Roma: Qui ho creato tante amicizie. . ilrestodelcarlino.it

Il miglior barista al rush finale. Ultima classifica prima della volata. In testa ancora Vincenza del ‘Viale’Siamo a quota 3.500 tagliandi totali: li raccoglieremo fino a lunedì 23 febbraio. Alle sue spalle:. Stefano del Caffè 44 e Stefania di Fuzzi. I distacchi sono contenuti e tutto è davvero ancora possib ... ilrestodelcarlino.it

...oggi si vota per la migliore italiana di #SerieA1 ...#Ramona #Manojlovic per gli Puoi partecipare esprimendo la tua preferenza su: federhandball.it stories su Instagram (@federazioneitalianahandball) #WeAreHandb facebook