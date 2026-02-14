Volley A3 | Reggio Emilia sfida San Donà la Conad punta a consolidare la leadership e allungare in classifica
Reggio Emilia affronta San Donà nel campionato di volley A3, perché vuole mantenere il primo posto in classifica. La squadra di casa si allena intensamente, concentrandosi sulla strategia per imporre il ritmo durante la partita. I giocatori sanno che una vittoria li avvicinerebbe ancora di più alla promozione. La sfida si gioca al PalaBigi, dove gli spettatori attendono con entusiasmo.
Volley A3: la Conad punta alla fuga, San Donà all’esame del PalaBigi. Reggio Emilia si prepara a un appuntamento chiave nel campionato di Volley A3. Domenica 16 febbraio, alle ore 18:00, la Conad Volley Tricolore affronterà la Personal Time San Donà di Piave al PalaBigi, con l’obiettivo di consolidare la leadership in classifica e allungare il distacco sugli inseguitori. La sfida si presenta particolarmente importante per i reggiani, reduce del successo nel derby con Mantova. Un momento cruciale per la vetta. La Conad Volley Tricolore si presenta a questo scontro diretto con un chiaro obiettivo: sfruttare il vantaggio del fattore campo per incrementare il proprio bottino di punti e mantenere salda la posizione di capolista.🔗 Leggi su Ameve.eu
Volley Maschile A3. Stadium, a San Donà urgono punti
Il Volley Maschile A3 torna in campo con la Stadium Mirandola a San Donà.
Conad dona la spesa al Csv Emilia
Argomenti discussi: Reggio Emilia over Mantova on road; Volley Conad a Mantova. Per difendere il primato; Volley Serie A3 maschile – Il Gabbiano sfiora l’impresa con la regina Reggio Emilia (2-3); A3 maschile, 8ª e 6ª giornata di ritorno. La programmazione del fine settimana.
Volley A3, la Conad Tricolore espugna Mantova al tie-breakREGGIO EMILIA – Nel campionato di serie A3 di pallavolo maschile, la capolista Conad torna da Mantova con una sudata vittoria per 3-2 che le consente di avere 9 punti di vantaggio rispetto al Belluno, ... reggionline.com
Volley A3, Conad vince al tie-break contro SarrochREGGIO EMILIA – La Conad Volley coglie un nuovo successo piegando al tie-break il Sarlux Sarroch tra le mura amiche. Pronti via e i giallorossi vanno sul 2-0, ma gli ospiti con caparbietà riescono a r ... reggionline.com
Ricordando Celestina Boninsegna (Reggio nell'Emilia, 26 febbraio 1877 – Formigine , 13 febbraio 1947). facebook