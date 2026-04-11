LIVE Conegliano-Milano 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | comincia una super finale scudetto!

Alle 20.30 è iniziata la finale scudetto di volley femminile tra Conegliano e Milano, con il punteggio di 0-0 nel primo set. I sestetti sono stati annunciati dai coach prima dell'inizio, con Milano che schiera Bosio, Egonu, Piva, Lanier, Danesi, Kurtagic e Fersino. La partita si svolge in diretta e sarà aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PRIMO SET 20.30 Ecco i sestetti scelti dai coach! Milano: Bosio, Egonu, Piva, Lanier, Danesi, Kurtagic e Fersino. Conegliano: Wolosz, Gabi, Zhu, Fahr, Chirichella, De Gennaro, Haak. 20.28 E’ già risuonato l’inno italiano al Palaverde di Treviso, le squadre sono pronte a scendere in campo! 20.26 Dall’altra parte della rete Milano potrà contare per questa finale scudetto su un sestetto con una qualità complessiva lievemente inferiore rispetto alle avversarie, ma che può vantare fra le proprie fila la fortissima opposta azzurra Paola Egonu. Oltre alla capitana delle meneghine coach Lavarini potrà fare affidamento sul forte due di centrali formato da Danesi e Kurtagic, sulle schiacciatrici Piva e Pietrini, sulle mani delicate della palleggiatrice Francesca Bosio e sulle difese del libero Fersino.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: comincia una super finale scudetto! Leggi anche: LIVE Conegliano-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia una appassionante serie scudetto! LIVE Conegliano-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudetto!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della finale scudetto del...