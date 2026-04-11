Volley femminile primo ritiro 2026 per le azzurre al Centro Pavesi

Le azzurre del volley femminile si preparano per il primo ritiro del 2026, che si terrà al Centro Pavesi di Milano dal 13 al 17 aprile. Il commissario tecnico ha convocato 14 atlete per questa sessione di allenamenti, segnando l'inizio della stagione che culminerà con le competizioni della Nations League e degli Europei. La squadra si riunisce per affrontare le prime fasi di preparazione in vista degli impegni internazionali.

Il CT Julio Velasco convoca 14 atlete per il collegiale di Milano dal 13 al 17 aprile. Inizia la stagione che porterà alla Nations League e agli Europei. Nazionale femminile di pallavolo dell’Italia inaugura la stagione 2026 con il primo collegiale dell’anno in programma al Centro Federale Pavesi da lunedì 13 a venerdì 17 aprile. Le azzurre guidate dal CT Julio Velasco, campionesse mondiali e olimpiche, iniziano così il percorso di preparazione verso i principali impegni dell’estate: la Volleyball Nations League e il Campionato Europeo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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