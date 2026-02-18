Raduno della Nazionale femminile di Sitting Volley al Centro Pavesi | e programma

La nazionale femminile di sitting volley si è riunita al Centro Pavesi per una sessione di allenamento, dopo aver ricevuto l’approvazione della Federazione per intensificare gli allenamenti. Durante il raduno, le giocatrici hanno lavorato sulla comunicazione in campo e sulla coordinazione, con particolare attenzione alle esercitazioni pratiche. Questo incontro rappresenta un passo importante nel percorso di preparazione in vista delle prossime competizioni.

La nazionale femminile italiana di sitting volley prosegue la sua preparazione con un nuovo collegiale, mirato a consolidare l’intesa di squadra e a definire gli assetti operativi in vista delle prossime sfide stagionali. Sotto la guida tecnica di Pasquale D’Aniello, il gruppo lavora per migliorare la coesione di reparto, la gestione del ritmo di gioco e la resistenza delle atlete durante la fase di allenamento. Il concentramento si svolge presso Centro Pavesi di Milano, dal 27 febbraio al 1 marzo, al termine della sessione mattutina. L’obiettivo è rafforzare la preparazione fisica e tecnica in vista delle prossime competizioni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

