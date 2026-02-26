Ritiro della Nazionale maschile di Sitting Volley al Centro Pavesi 6 all' 8 marzo

Dal 6 all'8 marzo, il Centro Pavesi ospiterà il ritiro della nazionale maschile di sitting volley. La sessione includerà allenamenti e approfondimenti sulle tecniche specifiche di questa disciplina, che permette a atleti con disabilità di praticare la pallavolo in modo competitivo. L'evento si concentrerà sullo sviluppo delle metodologie di gioco e sull'allenamento fisico, con l'obiettivo di migliorare le performance della squadra.

Il sitting volley rappresenta una speciale disciplina di pallavolo adattata a persone con disabilità, offrendo un’opportunità di partecipazione attiva e inclusiva. Questa disciplina, riconosciuta a livello internazionale, si caratterizza per alcune peculiarità che la distinguono dalla pallavolo tradizionale, richiedendo abilità tecniche, strategiche e di collaborazione specifiche. La preparazione della squadra nazionale maschile si svolge anche attraverso sessioni di ritiro strategiche, atte a consolidare le capacità tecniche e migliorare la coesione del gruppo. Dal 6 all’8 marzo, la nazionale italiana di sitting volley ha concentrato le proprie energie in un nuovo ciclo di allenamenti intensivi al Centro Pavesi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

