Il Volley Bergamo 1991 si arrende a Conegliano | perde e scivola fuori dalla zona playoff

Il Volley Bergamo 1991 ha subito una sconfitta contro Conegliano, compromettendo la propria posizione in classifica e uscendo temporaneamente dalla zona playoff. La partita, valida per la stagione in corso, rappresenta un passo indietro per la squadra, che ora dovrà affrontare le prossime gare con maggiore attenzione per recuperare terreno in campionato.

Danno e beffa per il Volley Bergamo 1991, che perde la quindicesima partita stagionale e anche il posto provvisorio ai playoff. Le rossoblù in un PalaVerde sold out e davanti a oltre cinquemila spettatori, non riescono a ripetere le prestazioni che solo qualche settimana fa avevano messo i brividi all’ Imoco Conegliano, permettendo di strappare un set. Stavolta la storia è diversa: la capolista detta i tempi e non lascia scampo, andando a chiudere la sfida con un perentorio 3-0. Bergamo sbanda in avvio al cospetto di una Conegliano che schiera l’artiglieria pesante, ma il motore rossoblù inizia presto ad alzare i giri, carbura, affianca le venete, le sorpassa e si concede il break con l’ace di Eze (17-15). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Un grande Volley Bergamo 1991 si arrende solo al tiebreak: Milano vince alla ChorusLife Arena

Una battaglia avvincente alla ChorusLife Arena Bergamo, dove il Volley Bergamo 1991 sfiora la vittoria contro Vero Volley Milano, che alla fine prevale al tiebreak. Una sfida intensa tra due grandi team, disputata fino all’ultimo punto, con le rossoblù che hanno messo in difficoltà una delle formazioni più forti del campionato.

