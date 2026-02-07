Questa sera alle 20,30 al PalaLirone di Castel Maggiore, la Dm Sistemi Group Bologna affronta Ostiano in una partita decisiva per la promozione. Le due squadre sono appaiate al quinto posto con 22 punti, a otto lunghezze dal terzo, e per le rossoblù questa rappresenta l’ultima chance di riaprire la corsa verso la A3. Dopo la pausa, il campionato riprende con un match che potrebbe cambiare le sorti di entrambe le formazioni.

Ricomincia il campionato di B1 femminile di volley, dopo le due settimane di sosta seguite alla fine del girone di andata, e le ultime speranze di riaprire la corsa promozione, per la Dm Sistemi Group Volley Team Bologna, passano da questa sera: alle 20,30, al PalaLirone di Castel Maggiore, le rossoblù di coach Ghiselli sfidano la Fantini Folcieri Ostiano, con cui condividono il quinto posto a 22 punti, a otto lunghezze dal terzo del Campagnola, l’ultimo utile per il salto di categoria in A3. La distanza da recuperare è ampia e il percorso dell’andata ha visto la Dm Sistemi ko in quasi tutti gli scontri detti: con Ravenna, Campagnola, San Giovanni Valdarno e pure Ostiano, all’esordio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - SERIE B1 FEMMINILE: ORE 20,30 AL PALALIRONE. Dm Sistemi Group, con Ostiano ultima chiamata promozione

