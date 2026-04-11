Voli per le Maldive a 250 euro 197 per le Seychelles e 370 per il Giappone Ma salgono i prezzi per Grecia e Spagna

Sono stati trovati voli a prezzi molto bassi per le Maldive a 250 euro, per le Seychelles a 197 euro e per il Giappone a 370 euro. Nel frattempo, i prezzi dei voli verso Grecia e Spagna sono aumentati rispetto ai mesi precedenti. La crisi in Medio Oriente potrebbe influenzare le scelte di viaggio, creando opportunità di risparmio per alcune mete.

La crisi in Medio Oriente può essere la migliore alleata di chi cerca un'occasione per i viaggi futuri verso una destinazione estera o una meta esotica. Lo afferma Assoutenti, che ha monitorato le tariffe aeree per alcune località turistiche dell’Oceano Indiano e dell’Asia. Le prenotazioni estive verso destinazioni estere, come confermato dagli operatori del settore turistico, stanno pagando il conto della crisi in atto, spiega Assoutenti. «Gli aerei diretti in alcune aree del mondo restano così vuoti e, in assenza di domanda, gli algoritmi che regolano le tariffe delle compagnie aeree sono costretti ad abbassare i prezzi – spiega il...🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Voli per le Maldive a 250 euro, 197 per le Seychelles e 370 per il Giappone. Ma salgono i prezzi per Grecia e Spagna Voli per le Maldive a 250 euro, 197 per le Seychelles e 370 per il Giappone: i prezzi per la crisi e le dateLa crisi in Medio Oriente può essere la migliore alleata di chi cerca un'occasione per i viaggi futuri verso una destinazione estera o una meta... Voli a lungo raggio a prezzi shock: Maldive da 280 euroLe compagnie aeree globali stanno attivando aggressive strategie di sconti, con tariffe dimezzate e voli per le Maldive a partire da 280 euro, per...