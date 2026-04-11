In un periodo di instabilità, i prezzi dei voli sono diminuiti su alcune rotte. È possibile trovare un biglietto per le Maldive a circa 250 euro, stessa cifra anche per le Seychelles se si prenota per maggio o giugno. Le offerte riguardano voli da Roma, con tariffe più basse rispetto ai periodi precedenti. La situazione sembra influenzata dalle variazioni nel settore dei trasporti aerei.

Un volo da Roma per le Maldive a 250 euro, lo stesso per le Seychelles se si programma il viaggio per maggio o giugno. I prezzi dei voli per alcune mete estere estive si fanno più accessibili, complice l'incertezza di un 2026 segnato dalla crisi dei carburanti, che sta avendo ricadute anche sul settore del trasporto aereo. È la fotografia con cui Assoutenti mostra "l'altra faccia della medaglia della crisi in Medio Oriente", non nascondendo però il rischio di un forte rialzo dei prezzi per mete che, invece, risultano più vicine e più comuni per gli italiani. A fronte di aerei che restano vuoti, "gli algoritmi che regolano le tariffe delle compagnie aeree sono costretti ad abbassare i prezzi", spiega il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Con incertezza crollano prezzi alcune rotte, alle Maldive con 250 euro

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