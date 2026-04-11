Negli ultimi mesi si è assistito a una diminuzione significativa dei costi per i voli verso destinazioni esotiche, con alcune offerte che propongono sconti molto bassi. Tuttavia, nonostante queste tariffe più basse, le compagnie aeree continuano ad aumentare i prezzi dei biglietti a causa del raddoppio del prezzo del carburante per aerei. Questa situazione si mantiene anche in presenza di cancellazioni di voli o di voli regolari.

Cancellazioni dei voli o meno, una cosa è certa: le compagnie aeree, visto il raddoppio del costo del jet fuel, stanno facendo salire il prezzo dei biglietti aerei. I rincari in Europa sono già stati del 10-15%, al livello globale del 30%. Ora, secondo gli esperti, se la crisi si protrarrà nelle prossime settimane, con il passaggio delle navi a Hormuz ridotto all’osso ancora a lungo, i prezzi medi potrebbero salire stabilmente anche di oltre il 50%. Senza considerare, poi, i picchi in prossimità delle feste, con i voli pasquali che quest’anno in Italia sono stati più cari rispetto allo scorso anno in alcuni casi anche del 60%. LE ECCEZIONI... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Voli, calano drasticamente i costi dei viaggi per le mete esotiche (e c'è chi offre sconti record)

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