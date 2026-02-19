Papa Leone XIV ha annunciato le prime tappe dei suoi viaggi in Italia, motivato dal desiderio di incontrare i fedeli nelle diverse regioni. La decisione nasce dalla volontà di rafforzare i legami tra il Vaticano e le comunità locali, dopo aver ripreso le celebrazioni religiose a Roma. Le mete includono città come Firenze e Napoli, dove il Papa intende partecipare a messe solenni e visitare chiese storiche. I programmi ufficiali sono già stati resi noti e le date sono state fissate con precisione.

Dopo aver ripreso la consuetudine di celebrare messa e visitare le parrocchie romane, Leone XIV si accinge ad intraprendere una serie di viaggi anche nel resto del nostro Paese. D'altronde, il pontefice è storicamente anche “Primate d'Italia” (un titolo che Bergoglio aveva fatto eliminare dall'Annuario Pontificio ma ora reintrodotto per espressa sollecitudine di Prevost), oltre che Vescovo di Roma. Nei primi anni del suo pontificato anche Papa Francesco aveva visitato alcune città italiane e il suo primo viaggio in assoluto a pochi mesi dall'elezione fu simbolicamente quello a Lampedusa. Successivamente, però, Bergoglio aveva preferito concentrarsi più sui viaggi all'estero che su quelli in Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Decise le mete dei primi viaggi in Italia di Papa Leone: ecco dove andrà

Mare o montagna? No, le colline. Stranieri innamorati dei borghi marchigiani (dove olandesi e tedeschi comprano anche casa). Ecco le mete al topStranieri in cerca di pace scelgono le colline marchigiane.

Te Deum e Primi Vespri 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la Messa di fine anno con Papa Leone XIVL’evento di fine anno con Papa Leone XIV, includendo il Te Deum e i Primi Vespri 2025, sarà disponibile in diretta streaming e su canali televisivi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.