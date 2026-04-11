Voglio dimostrare alle ragazze che se ce l’ho fatta io possono farcela anche loro spiega la ballerina e coreografa Che qui si racconta dall’infanzia nel Sudafrica dell’apartheid e dalla madre vittima di violenza di genere all’attivismo E al successo

Una ballerina e coreografa racconta la propria storia, partendo dall’infanzia nel Sudafrica dell’apartheid e dalla madre vittima di violenza di genere. Ricorda una sera in un teatro di Città del Capo, quando da bambina dovette aspettare che finisse la coda delle persone bianche prima di andare in bagno. Attualmente, si dedica all’attivismo e vuole dimostrare alle ragazze che anche loro possono riuscirci.