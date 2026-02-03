Claudio Lippi rompe il silenzio | la verità dopo le voci shock

Claudio Lippi rompe il silenzio e mette fine alle voci che circolavano su di lui. Sul suo profilo social, l’ex conduttore tv chiarisce di essere in buona salute e di non trovarsi in terapia intensiva. “Sono vivo!”, scrive, confermando di stare bene e di voler mettere a tacere ogni rumors. Le sue parole arrivano dopo settimane di silence e di speculazioni sulla sua condizione.

Claudio Lippi racconta tutto sui social e zittisce le voci: "Non sono in terapia intensiva". Ecco gli ultimi aggiornamenti! "Sono vivo!": con queste parole Claudio Lippi zittisce le voci e riaccende i riflettori su di sé. Niente terapia intensiva, nessun mistero. Solo una verità detta guardando dritto in camera: "Sto bene, o almeno. abbastanza da essere qui a parlarvi". Una frase che suona come una liberazione dopo giorni di caos, allarmi social e testimonianze allarmanti. Tutto è esploso dopo il video diffuso da Fabrizio Corona, in cui Lippi appariva visibilmente provato in ospedale. Le immagini avevano scatenato il panico.

Claudio Lippi torna a parlare dopo settimane di silenzio.

Claudio Lippi rompe il silenzio e pubblica un video su Instagram per chiarire come sta davvero.

