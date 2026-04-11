Vivicittà attesi al via in 450 | dal sei volte vincitore Floriani a tre ultraottantenni

Domani si svolgerà la 42esima edizione di Vivicittà Palermo, una manifestazione organizzata dall’UISP che coinvolge circa 450 atleti provenienti da diverse città italiane. La competizione vedrà la partecipazione di un atleta sei volte vincitore e di tre ultraottantenni, tra i partecipanti più anziani. La gara si svolge in un contesto che promuove valori come pace, ambiente e diritti, unendo sport e impegno sociale.

Saranno circa 450 gli atleti che domani (domenica 12 aprile) si presenteranno ai nastri di partenza della 42esima edizione del Vivicittà Palermo, la storica manifestazione a marchio Uisp che unisce sport e valori, coinvolgendo 40 città italiane, nel segno della pace, dell’ambiente, dei diritti e.🔗 Leggi su Palermotoday.it

“Mia figlia è nata prematura, pesava 450 grammi ed era viola. Ha fatto sei trasfusioni di sangue per tre mesi”: il momento difficile di Nick JonasL'artista e la moglie Chopra hanno trascorso tutto il tempo in ospedale, facendo turni di 12 ore, con altre famiglie che stavano attraversando...

450.000 volte grazie per l’aiuto contro l’ingiustiziaGrazie! Nel corso degli anni mi è capitato più volte di chiedere aiuto ai lettori per far fronte a gravi emergenze.