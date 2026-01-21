450.000 volte grazie per l’aiuto contro l’ingiustizia

Grazie a tutti per aver contribuito con oltre 450.000 donazioni, dimostrando solidarietà e senso di giustizia. Ora è il momento di riflettere sulle azioni necessarie per affrontare le ingiustizie e promuovere cambiamenti concreti nelle leggi. Solo attraverso impegno e collaborazione possiamo costruire un percorso più equo e rispettoso per tutti.

La nostra iniziativa termina con una valanga di generosità. Adesso, però, bisogna fermare certe follie e cambiare le leggi. Grazie! Nel corso degli anni mi è capitato più volte di chiedere aiuto ai lettori per far fronte a gravi emergenze. E nei casi di alluvioni e terremoti ogni volta ho avuto la prova della solidarietà di chi quotidianamente ci segue. Così come ho toccato con mano il sentimento di umanità di chi ci legge quando un carabiniere, vittima di uno squilibrato, fu ridotto su una sedia a rotelle. Tuttavia, nonostante i risultati assolutamente eccezionali del passato, temevo che questa volta, per la raccolta fondi in favore del brigadiere Emanuele Marroccella, sarebbe stato difficile. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - 450.000 volte grazie per l’aiuto contro l’ingiustizia Leggi anche: Lavoro, casa e accesso all'insegnamento: oltre 2.000 hanno chiesto aiuto Leggi anche: Nvidia vale 5.000 miliardi di dollari, cioè 5 volte l’Italia Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Thanksgiving Fall: 1000 LB Pumpkin Verses 2 Ton Minivan Argomenti discussi: 450.000 volte grazie per l’aiuto contro l’ingiustizia. 10.000 volte grazie! Abbiamo superato i 10.000 follower su Facebook. Un traguardo che non è solo un numero, ma il segno di una comunità professionale viva, attenta e partecipe. ANP cresce insieme a voi con formazione di qualità e una rappresentanza sin x.com 100.000 volte grazie! Siamo arrivati a 100.000 qui su Facebook… e ancora faccio fatica a crederci. Dietro ogni follower c’è una persona che mi ha dato fiducia, che mi segue, che condivide, che scrive, che chiede consiglio. Questo traguardo non è un num - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.