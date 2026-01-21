450.000 volte grazie per l’aiuto contro l’ingiustizia

Grazie a tutti per aver contribuito con oltre 450.000 donazioni, dimostrando solidarietà e senso di giustizia. Ora è il momento di riflettere sulle azioni necessarie per affrontare le ingiustizie e promuovere cambiamenti concreti nelle leggi. Solo attraverso impegno e collaborazione possiamo costruire un percorso più equo e rispettoso per tutti.

La nostra iniziativa termina con una valanga di generosità. Adesso, però, bisogna fermare certe follie e cambiare le leggi. Grazie! Nel corso degli anni mi è capitato più volte di chiedere aiuto ai lettori per far fronte a gravi emergenze. E nei casi di alluvioni e terremoti ogni volta ho avuto la prova della solidarietà di chi quotidianamente ci segue. Così come ho toccato con mano il sentimento di umanità di chi ci legge quando un carabiniere, vittima di uno squilibrato, fu ridotto su una sedia a rotelle. Tuttavia, nonostante i risultati assolutamente eccezionali del passato, temevo che questa volta, per la raccolta fondi in favore del brigadiere Emanuele Marroccella, sarebbe stato difficile. 🔗 Leggi su Laverita.info

