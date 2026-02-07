Nick Jonas ha condiviso un momento difficile della sua vita, parlando della nascita prematura di sua figlia. La bambina pesava solo 450 grammi ed era viola alla nascita. Ha dovuto affrontare tre mesi di ospedale, con sei trasfusioni di sangue, in un periodo molto complicato per la famiglia. Jonas ha deciso di aprirsi, raccontando la sua esperienza in modo sincero durante un podcast.

Nick Jonas del celebre gruppo Jonas Brothers ha raccontato un momento molto intimo e difficile durante una chiacchierata al podcast On Purpose di Jay Shetty. L’artista ha toccato diversi tempi dalla crescita sotto i riflettori alla sua vita con la moglie Priyanka Chopra Jonas. Il discorso si è, inevitabilmente, spostato sulla paternità e su tutto ciò che la vita gli ha insegnato. In particolare modo si è parlato della figlia Malti Marie, che lui e Chopra hanno avuto tramite madre surrogata nel gennaio 2022. La piccola è nata tre mesi prima della data prevista del parto. “È venuta al mondo in circostanze molto intense, di cui non ho mai parlato – ha raccontato Jonas -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia figlia è nata prematura, pesava 450 grammi ed era viola. Ha fatto sei trasfusioni di sangue per tre mesi”: il momento difficile di Nick Jonas

Nick Jonas e Priyanka Chopra hanno vissuto giorni difficili con la loro piccola Malti Marie, nata prematura nel gennaio 2022.

Nick Jonas ha condiviso un momento difficile della sua vita, rivelando che sua figlia è stata in terapia intensiva per oltre tre mesi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

