Blitz contro il traffico di droga a Macerata | scoperto gruppo criminale

Nelle prime ore del mattino, le forze dell’ordine hanno effettuato un importante intervento a Macerata, mirato a smantellare un gruppo criminale coinvolto nel traffico di droga. L’operazione, condotta congiuntamente, ha portato alla scoperta di attività illecite e all’arresto di alcuni sospetti. La lotta al traffico di stupefacenti rappresenta un impegno costante delle autorità per garantire la sicurezza e la legalità nel territorio.

Macerata, 22 gennaio 2026 – Vasto blitz anti-droga dalle prime ore del mattino da parte delle forze dell'ordine nelle Marche. L'operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Ancona. Sessanta i carabinieri in azione nelle province di Macerata e Cosenza per l'esecuzione di misure cautelari emesse dal gip di Ancona, nei confronti di un gruppo criminale. Contestato il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Mobilitati i militari dell'Arma del Comando provinciale di Macerata, coadiuvati da personale dei Comandi provinciali di Ancona, Fermo e Cosenza, dal Nucleo Cinofili di Pesaro e dal 5 Nucleo Elicotteri carabinieri di Pescara.

