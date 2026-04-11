UCI Cinemas Bicocca, Lissone, Milanofiori e Pioltello partecipano a “Visioni Rosa”, la prima rassegna cinematografica nazionale interamente dedicata allo sguardo femminile e promossa dalla community Led - Leader Esercenti Donne di Anec. Con una partecipazione capillare su tutto il territorio, il circuito Uci Cinemas contribuisce alla diffusione dell’iniziativa, ospitando la rassegna fino al 27 aprile nei propri multisala. L’adesione di Uci Cinemas al progetto testimonia l’impegno concreto del circuito nel sostenere progetti culturali di valore e nel promuovere una maggiore inclusività nel settore cinematografico. La programmazione proposta nelle sale Uci Cinemas di Milano offre un percorso articolato tra cinema contemporaneo, d’autore e animazione, con titoli che mettono al centro narrazioni e prospettive femminili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Visioni Rosa, rassegna del cinema al femminile

Visioni Rosa: il cinema al femminile arriva all’UCI di RomaCosa: “Visioni Rosa”, la prima rassegna cinematografica nazionale dedicata allo sguardo femminile, promossa da LED – ANEC.

UCI Cinemas aderisce a Visioni Rosa: il calendario della rassegna dedicata allo sguardo femminileIl circuito UCI Cinemas partecipa ufficialmente a “Visioni Rosa”, la prima rassegna cinematografica nazionale dedicata interamente allo sguardo...

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Visioni Rosa, rassegna del cinema al femminileEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it

UCI Cinemas Casoria partecipa a Visioni Rosa, la rassegna cinematografica dedicata allo sguardo femminileUCI Cinemas Casoria partecipa a Visioni Rosa, la prima rassegna cinematografica nazionale interamente dedicata allo sguardo femminile e promossa dalla community LED - Leader Esercenti Donne di ANEC. napolitoday.it

UCI Cinemas partecipa a Visioni Rosa La prima rassegna cinematografica ncurata dalla community LED di ANEC. In programmazione nei cinema UCI: 13 aprile – Sorry Baby 20 aprile – Familia 27 aprile – Giovani Madri ucicinemas.it x.com

UCI Cinemas partecipa a Visioni Rosa La prima rassegna cinematografica nazionale curata dalla community LED di ANEC. Un progetto che porta sul grande schermo storie capaci di riflettere lo sguardo femminile. In programmazione nei cinema UCI: 1 - facebook.com facebook