UCI Cinemas aderisce a Visioni Rosa | il calendario della rassegna dedicata allo sguardo femminile

UCI Cinemas ha annunciato la sua partecipazione a “Visioni Rosa”, una rassegna cinematografica nazionale che si concentra esclusivamente sul punto di vista femminile. L'iniziativa si svolge in diverse sale e prevede la proiezione di film selezionati che affrontano tematiche legate alle esperienze e alle prospettive delle donne. La rassegna rappresenta un appuntamento dedicato alla riflessione attraverso il cinema, con un calendario specifico delle proiezioni.

Il circuito UCI Cinemas partecipa ufficialmente a “Visioni Rosa”, la prima rassegna cinematografica nazionale dedicata interamente allo sguardo femminile. L’iniziativa è promossa dalla community LED (Leader Esercenti Donne) di ANEC e coinvolge i multisala del circuito con una distribuzione capillare su tutto il territorio. L’adesione al progetto mira a promuovere narrazioni inclusive e a valorizzare il cinema d’autore all’interno della programmazione commerciale, ospitando gli appuntamenti fino al prossimo 27 aprile. Il calendario della rassegna prevede tre proiezioni speciali, fissate per il lunedì sera, che esplorano diverse sfaccettature della cinematografia contemporanea e dell’animazione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - UCI Cinemas aderisce a Visioni Rosa: il calendario della rassegna dedicata allo sguardo femminile UCI Cinemas Casoria, in arrivo la rassegna dedicata ai grandi film nominati agli OscarGrazie a UCI Cinemas Casoria, oltre ai film candidati ai premi assegnati dall’Academy, tornano le animazioni per tutta la famiglia, i titoli in... Visioni Rosa: il cinema al femminile arriva all’UCI di RomaCosa: “Visioni Rosa”, la prima rassegna cinematografica nazionale dedicata allo sguardo femminile, promossa da LED – ANEC. Marcianise, al Cinepolis UCI tre lunedì con Visioni Rosa, la rassegna sullo sguardo femminileScopri tutti i dettagli riguardo Marcianise, al Cinepolis UCI tre lunedì con Visioni Rosa, la rassegna sullo sguardo femminile . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com UCI Cinemas Casoria promuove Visioni RosaUCI Cinemas Casoria partecipa a Visioni Rosa, la prima rassegna cinematografica nazionale interamente dedicata allo sguardo femminile e promossa dalla ... napolivillage.com