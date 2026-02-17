Psichedelico dell’ayahuasca e depressione | una singola dose riduce i sintomi lo studio su Nature Medicine
Una ricerca pubblicata su Nature Medicine rivela che una singola dose di DMT, il principio attivo psichedelico dell’ayahuasca, allevia rapidamente i sintomi della depressione. Lo studio ha coinvolto un gruppo di pazienti che, dopo aver assunto il composto, hanno mostrato miglioramenti evidenti già nelle prime ore. La scoperta apre nuove possibilità per chi cerca terapie più efficaci contro la depressione resistente ai farmaci tradizionali.
Un composto psichedelico dell’ayahuasca, la DMT (dimetiltriptamina), può avere effetti antidepressivi rapidi e duraturi: secondo un nuovo studio pubblicato su Nature Medicine, una sola somministrazione riduce i sintomi della depressione.🔗 Leggi su Fanpage.it
Per la prima volta in Italia una persona è stata trattata con un fungo psichedelico: lo studio sulla depressionePer la prima volta in Italia, un paziente ha ricevuto una terapia con un fungo psichedelico.
Lo studio dell’Insubria pubblicato su NatureUno studio dell’Università dell’Insubria, pubblicato su Nature Reviews Physics, esplora le potenzialità delle batterie quantistiche e le innovazioni nel settore energetico.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Psychedelia, prima edizione del festival al Defrag.
Psichedelico dell’ayahuasca e depressione: una singola dose riduce i sintomi, lo studio su Nature MedicineUn composto psichedelico dell’ayahuasca, la DMT (dimetiltriptamina), può avere effetti antidepressivi rapidi e duraturi: secondo un nuovo studio pubblicato su Nature Medicine, una sola ... fanpage.it
Una singola dose del principio attivo dell’ayahuasca può alleviare la depressioneSecondo un nuovo studio, una singola dose del principio attivo dell’ayahuasca riduce in modo significativo i sintomi depressivi nelle prime fasi di uno studio clinico. View on euronews ... msn.com
Una dieta salutare può aggiungere anni di vita, anche quando la genetica non è dalla propria parte È quanto sembra emergere da una recente analisi condotta su oltre 10.000 adulti e pubblicata su “Nature Medicine”. Lo studio ha infatti valutato l’associazion facebook