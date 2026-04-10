Una studentessa ventenne ha sporto denuncia per un episodio di stupro di gruppo avvenuto dopo una festa promozionale in città. Le indagini sono state avviate e coinvolgono tre calciatori, che ora sono sotto processo. Oltre all'accusa di violenza sessuale, si contesta anche quella di revenge. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario che si svolge davanti a un tribunale.

Il 30 maggio dell'anno scorso la festa per la storica promozione in serie del Bra, ora si apre il processo per uno stupro di gruppo con imputati tre calciatori. La vittima è una studentessa ventenne torinese che dopo la violenza subita ha tentato anche il suicidio. Tutto sarebbe iniziato durante la festa, quando la ragazza ha conosciuto uno dei calciatori e lo ha seguito nell'appartamento in cui l'uomo viveva con altri compagni. Alla proposta di un rapporto sessuale di gruppo, lei avrebbe rifiutato, trovandosi però a "subire plurimi atti sessuali di gruppo" come è scritto negli atti dell’inchiesta della procura di Asti coordinata dal pm Davide Greco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stupro di gruppo dopo la festa promozione del Bra, tre calciatori a processo

La ragazza che accusa tre calciatori di stupro a BraA Bra in provincia di Cuneo tre calciatori sono accusati di aver violentato una ragazza di venti anni, studentessa universitaria torinese.

Orrore a Bra: tre calciatori indagati per stupro e revenge pornUna studentessa universitaria di Torino è finita nel mirino di un’indagine per violenza sessuale di gruppo e revenge porn a seguito di una festa...

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Stupro di gruppo durante la festa per la promozione del Bra in Serie C, tre calciatori a processoUna studentessa ventenne ha denunciato la violenza subita il 30 maggio di un anno fa e ha fatto partire le indagini. Per il trauma ha tentato anche il suicidio. Le immagini diffuse sulla chat della sq ... msn.com

Stupro di gruppo dopo la promozione in serie C, a processo 3 calciatori del Bra x.com

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