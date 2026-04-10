Stupro di gruppo durante la festa per la promozione in C Tre ex calciatori del Bra a processo La procura | i video inviati alla chat di squadra

Tre ex calciatori sono stati chiamati a processo per un episodio di violenza sessuale di gruppo avvenuto durante una festa organizzata in occasione di una promozione sportiva. Secondo quanto ricostruito dalla procura, la vittima, una studentessa universitaria di 20 anni, sarebbe stata coinvolta in un episodio avvenuto in un locale. La procura ha inoltre sequestrato e analizzato dei video inviati alla chat di squadra, che sarebbero stati condivisi tra gli imputati.

Torino, 10 aprile 2026 – Violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa universitaria di 20 anni. Questa l’accusa rivolta a tre ex calciatori del Bra, uno di loro deve rispondere anche di revenge porn. Nel registro degli indagati della procura di Asti sono iscritti Fausto Perseu, di 23 anni, romano, oggi nella rosa del Giulianova, Alessio Rosa, di 22 anni, di Tivoli (Roma), in forza al Ligorna (accusato anche di diffusione illecita di immagini sessuali) e Christ Jesus Mawete (20), di Mondovì (Cuneo) , il quale ora milita nel Livorno. Tutti e tre, tramite i loro legali, sostengono la loro assoluta mancanza di responsabilità penale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Stupro di gruppo durante la festa per la promozione in C”. Tre ex calciatori del Bra a processo. La procura: i video inviati alla chat di squadra Stupro di gruppo dopo la festa promozione del Bra, tre calciatori a processoIl 30 maggio dell'anno scorso la festa per la storica promozione in serie del Bra, ora si apre il processo per uno stupro di gruppo con imputati tre... Leggi anche: Violenza di gruppo e revenge porn alla festa di promozione in Serie C del Bra. Tre calciatori a processo, lei tenta il suicidio Temi più discussi: Così agiva l’accademia dello stupro; Stupro come arma, in Darfur la guerra combattuta sul corpo delle donne; Al comitato ristretto sul ddl Stupri risponde il presidio davanti al Senato: Sul consenso nessuna mediazione; India, uccisero padre e figlio nel 2020: pena di morte per 9 agenti. Stupro di gruppo durante la festa per la promozione del Bra in Serie C, tre calciatori a processoUna studentessa ventenne ha denunciato la violenza subita il 30 maggio di un anno fa e ha fatto partire le indagini. Per il trauma ha tentato anche il suicidio. Le immagini diffuse sulla chat della sq ... msn.com STUPRO BRA Festeggiano la Serie C con uno stupro di gruppo: tre ex calciatori del Bra indagatiSono Alessio Rosa (22 anni), Fausto Perseu (23 anni) e Christ Jesus Mawete (20 anni) i tre ex calciatori del Bra indagati ... statoquotidiano.it Stupro di gruppo, tre calciatori indagati: uno gioca nel Livorno - facebook.com facebook Stupro di gruppo dopo la promozione in serie C, a processo 3 calciatori del Bra x.com