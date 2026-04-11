Violenza sessuale di gruppo alla festa promozione | un calciatore del Ligorna tra gli accusati

Durante i festeggiamenti per la promozione in Serie C di una squadra di calcio, si è verificata una presunta violenza sessuale di gruppo. Tra gli accusati figura un calciatore di 22 anni, originario di Tivoli, appartenente alla squadra del Ligorna. La vittima è una studentessa di 20 anni. La vicenda è attualmente sotto indagine da parte delle autorità competenti.

C'è anche un giocatore del Ligorna, Alessio Rosa, 22 anni, originario di Tivoli, tra i tre calciatori accusati di aver violentato una studentessa di 20 anni durante i festeggiamenti per la promozione in Serie C del Bra. Formazione in cui i tre militavano lo scorso anno. I fatti risalgono al 30. 🔗 Leggi su Genovatoday.it “Stuprata dopo la festa promozione”: tra gli accusati anche un calciatore del LivornoLivorno, 10 aprile 2026 – C’è anche Jesus Christ Mawete, giocatore del Livorno in Serie C, tra gli indagati per presunta violenza sessuale di gruppo... Leggi anche: Violenza di gruppo e revenge porn alla festa di promozione in Serie C del Bra. Tre calciatori a processo, lei tenta il suicidio Temi più discussi: La violenza sessuale di gruppo dopo la sentenza n. 202 del 2025 della Corte costituzionale: il riconoscimento dei casi di minore gravità può incrinare il sistema delle preclusioni penitenziarie?; Violenza sessuale di gruppo a Catania, tre condanne e un'assoluzione; Violenza sessuale e revenge porn alla festa del Bra: accusati tre calciatori; Bra, accusa di violenza sessuale per tre calciatori durante la festa per la promozione in serie C. Violenza di gruppo e revenge porn alla festa di promozione in Serie C del Bra. Tre calciatori a processo, lei tenta il suicidioDurante le indagini la ragazza è finita anche più volte in ospedale per aver tentato il suicidio. Dopo aver interrotto per qualche mese gli studi ora è in cura con psichiatri e terapeuti e ha ripreso ... ilfattoquotidiano.it Violenza sessuale di gruppo alla festa del Bra, tra i calciatori accusati l'attaccante del Ligorna30 maggio 2025, il Bra è in festa. La squadra piemontese è appena stata promossa in serie C. Dopo la partita, uno dei calciatori propone a una studentessa 20enne torinese un rapporto sessuale di grupp ... rainews.it CRONACA Il quadro probatorio è risultato insufficiente a sostenerne la responsabilità. L'uomo era accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna con la quale aveva avuto una breve frequentazione, ma si era sempre dichiarato innocente. "Nessun ri - facebook.com facebook 24enne svenuta in casa a Trana, indagato per violenza sessuale l’inquilino 62enne x.com