Stuprata dopo la festa promozione | tra gli accusati anche un calciatore del Livorno

Un calciatore del Livorno, attualmente in Serie C, è tra gli indagati per un presunto caso di stupro di gruppo avvenuto dopo una festa di promozione. La vicenda riguarda una studentessa universitaria che avrebbe subito violenza durante quella serata. Le autorità hanno avviato un’indagine e stanno esaminando le testimonianze e gli elementi raccolti. La notizia ha suscitato attenzione tra la comunità sportiva e locale.

Livorno, 10 aprile 2026 – C’è anche Jesus Christ Mawete, giocatore del Livorno in Serie C, tra gli indagati per presunta violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa universitaria. Un’accusa pesantissima che oltre al 21enne vedrebbe coinvolti altri due calciatori, allora tesserati per il Bra. A rivelarlo è La Stampa che ripercorre le tappe di un’inchiesta che la procura di Asti ha condotto dopo la denuncia della ragazza. La presunta violenza durante i festeggiamenti per la promozione. In fase di indagine, la giovane è finita in ospedale più volte per aver tentato il suicidio. Al momento è in cura, dopo aver interrotto per qualche mese gli studi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Stuprata dopo la festa promozione”: tra gli accusati anche un calciatore del Livorno Lille, orrore in una festa “chemsex”: bambino di 5 anni violentato, il padre tra gli accusati.Un bambino di cinque anni e mezzo è stato vittima di abusi sessuali durante una festa “chemsex” a Lille, nel nord della Francia, con il padre tra i... Stupro di gruppo dopo la festa promozione del Bra, tre calciatori a processoIl 30 maggio dell'anno scorso la festa per la storica promozione in serie del Bra, ora si apre il processo per uno stupro di gruppo con imputati tre... Temi più discussi: Stuprata dopo la festa per la Serie C: tre giocatori del Bra a processo, lei tenta il suicidio; La ragazza che accusa tre calciatori di stupro a Bra; Aggredisce due agenti della Municipale a Rivarolo: fermato un uomo già espulso tre volte; Smarrisce duemila euro in aeroporto e recupera i soldi grazie alla polizia. 'Stuprata dopo LA festa per la Serie C', imputati tre ex giocatori del BraIn fase di indagine, la giovane è finita in ospedale più volte per aver tentato il suicidio. Al momento è in cura, dopo aver interrotto per qualche mese gli studi. Le difese degli ex calciatori ... ansa.it 'Stuprata dopo festa per la Serie C', imputati tre ex giocatori del BraTre ex giocatori del Bra sono accusati di violenza sessuale di gruppo, uno anche di revenge porn, ai danni di una ragazza. (ANSA) ... ansa.it “Stuprata dopo la festa per la Serie C”: tre giocatori del Bra a processo, lei tenta il suicidio x.com Segnali di speranza per Rosi, la gattina stuprata a Tor Tre Teste: questa notte ha mangiato da sola dopo due trasfusioni - facebook.com facebook