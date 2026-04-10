Tre minorenni della ' Banda del Monte' arrestati a Sassari rapine cruente a passanti e coetanei

Tre minorenni sono stati arrestati a Sassari con l’accusa di aver commesso diverse rapine nel centro storico, coinvolgendo anche aggressioni ai passanti e a coetanei. Le operazioni sono state condotte dalle forze dell’ordine che hanno identificato i giovani come componenti della cosiddetta 'Banda del Monte'. Le autorità hanno notificato loro le accuse di rapina aggravata e lesioni personali.

Tre minorenni sono stati raggiunti da una misura cautelare per rapina aggravata e lesioni personali a seguito di una serie di aggressioni avvenute nel centro storico di Sassari. I giovani, appartenenti alla cosiddetta ‘Banda del Monte‘, sono stati individuati grazie a un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Le violenze sono state commesse ai danni di passanti e coetanei, con una delle vittime costretta a un intervento chirurgico per la gravità dei traumi subiti. Le indagini e l’operazione della Squadra Mobile Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Tre minorenni della 'Banda del Monte' arrestati a Sassari, rapine cruente a passanti e coetanei Leggi anche: Escalation di violenza a Sassari, rapine e molestie sessuali: fermati due minorenni della 'banda del monte' Sassari: due minorenni arrestati per rapine e minacce sistematicheSassari vive un momento di forte tensione sociale, dove due minorenni sono stati arrestati dai carabinieri per una serie di aggressioni contro altri... Temi più discussi: Rapine alle fermate e sui bus: pugno duro contro la baby gang che minacciava i coetanei a Sassari; Tenta di rapinare due ragazze per strada minacciandole con un cacciavite, arrestato a Sassari; Sassari | due minorenni arrestati per rapine e minacce sistematiche. Tre minorenni della 'Banda del Monte' arrestati a Sassari, rapine cruente a passanti e coetaneiTre minorenni della 'Banda del Monte' arrestati a Sassari per rapina aggravata e lesioni personali dopo una serie di aggressioni nel centro storico. virgilio.it Sassari: fermati due minorenni leader della Banda del monteErano diventati l’incubo di passanti e negozianti che a Sassari, da alcune settimane, subivano continuamente violente aggressioni, rapine alle attività commerciali e spaccate ai danni di bar e ... poliziadistato.it LA BANDA DI RUTIGLIANO SUONA A ... SABATO 11 APRILE VITULAZIO (Caserta) Per il suo 150° tour patrocinato dal Comune di Rutigliano e in partnership con la Pro Loco Rutigliano, tappa alle falde del Monte Tutuli, in Campania per la storica Band - facebook.com facebook