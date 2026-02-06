Sicurezza pubblica | nuovo pacchetto normativo per fronteggiare crimine e violenza urbana

A pochi giorni dalla fine dell’anno, il governo ha dato il via libera a un nuovo pacchetto di norme per rafforzare la lotta contro crimine e degrado in città. Le forze dell’ordine avranno più strumenti e poteri per intervenire più rapidamente e in modo più deciso. La misura nasce dalla crescente preoccupazione per l’aumento di borseggi, microcriminalità e situazioni di degrado nelle aree urbane.

