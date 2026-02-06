Sicurezza pubblica | nuovo pacchetto normativo per fronteggiare crimine e violenza urbana
A pochi giorni dalla fine dell’anno, il governo ha dato il via libera a un nuovo pacchetto di norme per rafforzare la lotta contro crimine e degrado in città. Le forze dell’ordine avranno più strumenti e poteri per intervenire più rapidamente e in modo più deciso. La misura nasce dalla crescente preoccupazione per l’aumento di borseggi, microcriminalità e situazioni di degrado nelle aree urbane.
**Sicurezza pubblica: il governo approva un maxi pacchetto normativo per fronteggiare crimine e violenza urbana** A pochi giorni dalla fine dell’anno scorsa, il Consiglio dei ministri ha approvato un pacchetto sicurezza che mira a rafforzare l’azione delle forze dell’ordine, a fronte di una crescente incidenza di borseggi, microcriminalità e fenomeni di degrado urbano. La nuova normativa, che comprende un decreto legge e un disegno di legge, conta oltre sessanta articoli e riguarda non soltanto le grandi città, quanto anche piccoli centri urbani, zone turistiche e territori rurali, con un impatto diretto anche su aree come la Maremma.🔗 Leggi su Ameve.eu
**Nuove misure di sicurezza per fronteggiare i reati: il pacchetto legale con ‘scudo’ penale per i minorenni**
Il governo italiano ha presentato un nuovo pacchetto di norme per rafforzare la sicurezza.
Sicurezza urbana, è scontro. Piantedosi: «Pronto un pacchetto di norme, vediamo a chi interessa davvero». Il Pd presenta la sua proposta di legge
Il dibattito sulla sicurezza urbana torna al centro dell’attenzione politica, con proposte e interventi da entrambe le parti.
Argomenti discussi: Pacchetto sicurezza: cosa cambia. Dal fermo preventivo alla stretta sul porto di coltelli; Pacchetto sicurezza, cosa contiene la bozza del decreto; In arrivo un nuovo Decreto Sicurezza, cosa sappiamo su quanto prevede; Sicurezza, tutte le misure del decreto e del disegno di legge.
