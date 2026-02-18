Perugia violenza su un 17enne | arrestato un uomo Il grido d’aiuto ignorato indagini in corso

A Perugia, un ragazzo di 17 anni ha subito violenza dopo aver chiesto aiuto invano. La polizia ha arrestato un uomo di 45 anni, di origine marocchina, sospettato di aver commesso il gesto. La vittima aveva cercato di segnalare il problema prima che l’aggressione si verificasse, ma nessuno ha ascoltato il suo richiamo. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto e identificare eventuali complici. La comunità locale si interroga sui segnali di disagio ignorati.

Perugia, il grido d'aiuto ignorato: 17enne violentato, arrestato un uomo di 45 anni. Un ragazzo di 17 anni è stato vittima di violenza a Perugia, dove un uomo di 45 anni, di origine marocchina, è stato arrestato dai carabinieri. L'aggressione è avvenuta alla fine di gennaio e il giovane ha avuto il coraggio di chiedere aiuto in strada ricorrendo al segnale internazionale di soccorso, un gesto che purtroppo non ha immediatamente attirato l'attenzione dei passanti. L'episodio getta un'ombra sulla sicurezza urbana e riaccende il dibattito sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione e prevenzione della violenza giovanile. Secondo quanto denunciato ai carabinieri, un uomo lo avrebbe seguito per un lungo tratto lungo via Cortonese, a Perugia.