Volontariato poesia coraggio | ecco i nuovi Alfieri della Repubblica

Nelle ultime settimane sono stati riconosciuti come nuovi Alfieri della Repubblica alcuni giovani che si sono distinti per atti di volontariato e coraggio. Tra gli esempi più citati ci sono ragazzi che hanno aiutato amici disabili e persone in difficoltà, oltre a chi ha rischiato la propria incolumità per salvare genitori e coetanei. La loro disponibilità e determinazione sono state celebrate come esempi di impegno civico e solidarietà.

(Adnkronos) – Disponibilità nell'aiutare amici disabili, coraggio nel salvare genitori e coetanei in pericolo di vita, sensibilità nell'interpretare le sensazioni della propria età e trasferirle in poesia, apertura e originalità nell'offrire aiuto ai più bisognosi, tenacia nell'affrontare le difficoltà. Sono le storie raccontate attraverso l'esperienza dei 28 giovani ai quali il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto conferire l'attestato di Alfiere della Repubblica, rispettando una tradizione che si rinnova di anno in anno dall'inizio del suo mandato. "Sperimentare e comunicare la... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Mattarella sceglie i nuovi giovani alfieri della RepubblicaAGI - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" a giovani che, nel 2025, si...

I nuovi alfieri della Repubblica, quattro giovani lombardi premiati da Mattarella: chi sono e le loro storieMilano, 11 aprile 2026 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito 28 Attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" a giovani...

Temi più discussi: Artemis II, rientro riuscito: così gli astronauti sono tornati sulla Terra dopo il viaggio intorno alla Luna; Sinner-Zverev semifinale Montecarlo oggi: orario, precedenti e dove vederla in tv; Iran-Usa, dal mite Araghchi al radicale Ghalibaf: chi sarà al tavolo con Vance a Islamabad.

Volontariato, poesia, coraggio: ecco i nuovi Alfieri della RepubblicaDalila Brocculi, 16 anni, di Rimini, nata prematura, è una volontaria dell’associazione 'La Prima Coccola', che sostiene la Terapia intensiva neonatale della città romagnola, a supporto delle famiglie ... adnkronos.com

I nuovi alfieri della Repubblica, quattro giovani lombardi premiati da Mattarella: chi sono e le loro storieIl presidente ha conferito 28 Attestati d'onore a giovanissimi che si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà, nel 2025 ... ilgiorno.it

Una giovane poetessa ennese tra i 28 Alfieri della Repubblica premiati da Mattarella Con il tema "sperimentare e comunicare la solidarietà", i giovani individuati per altruismo, creatività e impegno; quattro classi riconosciute per progetti di inclusione Leggi l’art - facebook.com facebook

Salvò un amico privo di sensi dopo il tuffo in mare, quindicenne di Arbus tra i 28 nuovi Alfieri della Repubblica x.com