Vittoria Ceretti a Parigi | il Made in Italy domina la moda

Durante la Paris Fashion Week del 5 marzo 2026, Vittoria Ceretti ha sfilato in passerella, rappresentando il Made in Italy nel settore moda. La sua presenza ha rafforzato il legame tra l’Italia e gli eventi internazionali del settore, sottolineando il ruolo di spicco che il sistema moda italiano continua a rivestire a livello globale. La modella ha attirato l’attenzione su uno dei principali appuntamenti della stagione.

La presenza di Vittoria Ceretti durante la Paris Fashion Week del 5 marzo 2026 conferma il ruolo centrale dell'Italia nel sistema moda globale, dove l'eleganza nazionale si fonde con le dinamiche internazionali. La modella italiana ha dominato sia le passerelle che le strade parigine, indossando un look firmato Saint Laurent composto da una giacca sportiva color petrolio e una gonna a matita beige gessata. Questa visibilità non è solo estetica ma rappresenta un indicatore economico tangibile: l'immagine del Made in Italy continua a trainare le esportazioni e l'attrattiva dei brand italiani all'estero. Mentre la settimana della moda si svolge, l'impatto sul settore tessile italiano rimane solido, sostenuto dalla capacità degli stilisti e delle modelle di adattarsi ai nuovi gusti dei consumatori globali.