Vinitaly 2026 | Camera di Commercio e Strada del Vino Terre di Arezzo promuovono le etichette del territorio

Il 8 aprile 2026, si è tenuta ad Arezzo una conferenza stampa per annunciare la partecipazione delle aziende vinicole locali a Vinitaly 2026. La Camera di Commercio e la Strada del Vino

Arezzo, 8 aprile 2026 – . Sono 24 le cantine ed i consorzi aretini ospitati nello stand istituzionale della Camera di Commercio e della Strada del Vino-Terre di Arezzo in occasione della 58esima edizione di Vinitaly. La manifestazione, in programma dal 12 al 15 aprile, vedrà la presenza di oltre 4.000 espositori provenienti da 30 nazioni che saranno ospitati nei 18 padiglioni della Fiera che coprono una superficie di oltre 100mila metri quadrati. Decine di migliaia gli operatori e i buyer provenienti da oltre 140 paesi che potranno degustare oltre 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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