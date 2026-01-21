L’Arma saluta il Luogotenente Petrone | dopo 40 anni lascia il Comandante della Stazione di Morcone

L’Arma dei Carabinieri annuncia con rispetto la conclusione della carriera del Luogotenente Giuseppe Petrone, comandante della Stazione di Morcone, dopo 40 anni di servizio. Un percorso professionale dedicato alla tutela della comunità e al rispetto delle istituzioni, che si conclude con il suo pensionamento. Questa occasione rappresenta un momento di riconoscimento per il suo impegno e la sua dedizione nel corso degli anni.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo una lunga e onorata carriera trascorsa al servizio delle istituzioni e della cittadinanza, il Luogotenente Carica Speciale Giuseppe Petrone, Comandante della Stazione Carabinieri di Morcone, lascia il servizio attivo nell'Arma dei Carabinieri per il meritato pensionamento. Arruolatosi giovanissimo, il Luogotenente C.S. Petrone ha rappresentato per anni un punto di riferimento saldo ed affidabile non solo per i propri commilitoni, ma per l'intera comunità dell'Alto Sannio. Sotto la sua guida, la Stazione di Morcone ha operato con costante impegno nel contrasto alla criminalità, nella tutela dell'ordine pubblico e soprattutto, in quella fondamentale attività di prossimità che è il cuore pulsante del servizio dell'Arma nei piccoli centri.

